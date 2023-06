Beni di lusso e lavori nei suoi b&b con i soldi degli assistiti: arrestata amministratrice di sostegno

Nuoro

Operazione di carabinieri e guardia di finanza

Una ex amministratrice di sostegno, Roberta Barabino, è finita in carcere con l’accusa di aver sottratto denaro ai suoi assistiti e di aver acquistato con quei soldi beni di lusso, pagato costose cure odontoiatriche per i familiari e di aver ristrutturato due b&b a Oliena e Sassari. Il marito è finito agli arresti domiciliari.

Sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro e la Guardia di finanza, a conclusione dell’operazione Domina, a dare esecuzione all’ordinanza del gip presso il Tribunale di Nuoro, che ha disposto le due misure cautelari personali, oltre al sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei b&b e di beni per oltre 194.000 euro. Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari è arrivato su richiesta della Procura di Nuoro guidata da Patrizia Castaldini.

I reati contestati a vario titolo ai due indagati sono peculato, impiego di denaro di provenienza illecita, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e auto-riciclaggio.

Sono state effettuate perquisizioni locali, personali e informatiche, con l’impiego di personale qualificato per l’attività di computer forensics and data analysis. L’operazione è partita in seguito a un esposto.

Carabinieri e fiamme gialle hanno accertato frequenti e immotivate movimentazioni finanziarie che, partendo dai conti di una facoltosa amministrata, sono risultate funzionali alle esigenze personali dell’amministratrice di sostegno e di soggetti a lei vicini.

Per la donna si sono aperte le porte del carcere di Bancali.

Martedì, 13 giugno 2023