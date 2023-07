Benetutti: una cerimonia per ricordare Michele Puddu, morto tra le fiamme

Una cerimonia per ricordare il coraggio di Michele Puddu che, quarant’anni fa, morì arso vivo nel tentativo di spegnere le fiamme che stavano divorando il territorio di Missincherva: nonostante le alte temperature questa mattina decine di persone non sono volute mancare al ricordo dell’uomo, simbolo di una lotta, quella contro gli incendi, che purtroppo non si arresta e che ha segnato morte e distruzione nel corso degli anni. Presente anche l’assessore regionale della difesa dell’ambiente Marco Porcu: “Questa mattina, su invito del Sindaco, Daniele Arca, ho partecipato, in rappresentanza della Giunta Regionale, alla cerimonia in ricordo di Michele Puddu, caduto, quarant’anni fa, nell’adempimento del proprio dovere. Michele, dipendente dell’allora ente forestale, viene travolto dalle fiamme sul limitare dell’area forestale di Missincherva, dove lo stesso lavorava e che voleva proteggere: ciò accadde, in particolare, in località Leori, nella parte compresa tra i tenimenti di Bono e Benetutti, in provincia di Sassari. Nella giornata di oggi, dunque, era doveroso ricordare un uomo valoroso, caduto per difendere la terra che amava, attaccata dalla furia del fuoco applicato da chi, invece, la vorrebbe veder distrutta”.

Tante, troppe le vite come quella di Michele sono state spezzate dalle fiamme alte generate, il più delle volte, dalla mano crudele dell’uomo che, per volontà o accidentalmente, ha causato danni irreversibili. Ancora oggi la piaga degli incendi non appresta ad abbandonare una terra abbondantemente provata: centinaia gli ettari ridotti in cenere, casolari, abitazioni e mezzi agricoli distrutti dal fuoco ma soprattutto fauna e flora che in pochi attimi si trasformano in scenari desolanti. Rabbia e dolore accompagnano questo rito funesto che, per scongiurarlo, ogni anno, da decenni, scendono in campo centinaia di forze tra volontari, vigili del fuoco, barracelli, protezione civile e tutti coloro che sono preposti a spegnere le fiamme. Un ricordo, quindi, ma soprattutto un ringraziamento quello rivolto a Michele Puddu, che si estende a tutti coloro che lottano contro gli incendi, al fine di non dimenticare l’orrore delle conseguenze che le fiamme generano al patrimonio ambientale e che, troppo spesso, ha dilaniato vite umane.