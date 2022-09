Benessere sessuale, i consigli degli specialisti dell'Azienda - Sardegna

"L'educazione sessuale è fondamentale per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse che possono portare, se non ben curate, a infezioni più gravi". È il primo consiglio dispensato da Giampiero Capobianco, direttore della struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'Aou di Sassari, e da Massimo Madonia, direttore della struttura complessa di Urologia dell'Azienda di viale San Pietro, in occasione della Giornata internazionale del benessere sessuale che si celebra in tutto il mondo il 4 settembre.

L'obiettivo principale dell'iniziativa è proprio quello di invitare le persone a superare imbarazzo e paura e rivolgersi ai medici di fiducia e alle strutture del territorio per avere informazioni corrette sulla sessualità, conoscere i rischi di contrarre malattie trasmissibili sessualmente e quali sono le cure idonee per l'apparato riproduttivo.

"Oggi l'età media del primo rapporto è sempre più vicina all'età della prima mestruazione - continuano Capobianco e Madonia - "ed è fondamentale informare gli adolescenti sulla necessità di utilizzare i metodi di barriera per prevenire la trasmissione delle infezioni sessuali".

Gli specialisti ricordano quindi l'uso del preservativo e della pillola estroprogestinica. A questi si aggiungono altri metodi contraccettivi disponibili in commercio, quali il cerotto, l'anello vaginale o i long-acting, cioè contraccettivi a lunga durata di protezione contraccettiva: la spirale, che può avere una durata di 3 o 5 anni, e gli impianti sottocutanei, in media con una durata di 3 anni. Tutti metodi utili a evitare le gravidanze indesiderate che poi comportano il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza.

Benessere sessuale non vuol dire solo infezioni sessualmente trasmesse e l'Aou di Sassari ricorda che le sue strutture e il suo personale sono a disposizione, anche al di là della sola giornata dedicata al benessere sessuale, per affrontare le varie problematiche quali endometriosi, ridotto desiderio sessuale, disturbi urologici e altre.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna