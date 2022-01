Cagliari

Emanuele Cera con altri due consiglieri di Forza Italia chiede un intervento sul Piano strategico nazionale

Nel Piano Strategico Nazionale per l’attuazione e il coordinamento dei programmi della nuova PAC (Politica Agricola Comune) 2023-2027, recentemente trasmesso alla Commissione Europea dal ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, mancano le misure aggiuntive per il benessere animale del comparto ovicaprino della Sardegna, previste dall’Eco-schema 1.

Lo fanno notare tre consiglieri regionali di Forza Italia (Emanuele Cera primo firmatario, assieme ad Angelo Cocciu e Giuseppe Talanas) in un’interpellanza urgente al presidente della Regione, Christian Solinas, e all’assessora dell’Agricoltura, Gabriella Murgia.

È necessario un intervento immediato, spiega Cera, per riproporre la questione già affrontata al Tavolo del Partenariato nei mesi scorsi: “Occorre intervenire per richiedere con forza che questa opportunità prevista con il nuovo Piano sia recepita nella prossima Conferenza Stato Regioni, e venga riconosciuto l’inserimento del ‘target di ovini, caprini, bovini da carne e suini’ per il pagamento del benessere animale a valere anche sull’Eco-schema 1, allargando ulteriormente le opportunità finanziarie per gli allevatori ovicaprini della Sardegna”.

Emanuele Cera fa notare che “proprio gli allevatori della Sardegna praticano dei modelli di gestione degli allevamenti ovicaprini sicuramente altamente sostenibili, in linea con il rispetto degli obblighi specifici per il benessere animale, e per lo più con il pascolo o l’allevamento semi brado, diversamente da altri contesti rurali nazionali. Questo piano parrebbe tutelare in maggior misura la zootecnia praticata prevalentemente nel nord Italia”.