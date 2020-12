Benedetta Casciano di Cagliari e Francesca Adamu di Quartucciu: ecco le reginette sarde per Miss Universe

Benedetta Casciano 19 anni di Cagliari e Francesca Adamu 22 anni di Quartucciu sono le Miss sarde selezionate alla prefinale che rappresenteranno la Sardegna alla finale Nazionale in programma Lunedì 21 dicembre presso gli studi GoldTV.

Già da oggi 18 dicembre le due Miss sarde si trovano a Roma per le riprese del Reality 2020 e per le prove della finalissima.

Dopo diversi anni il prestigioso concorso torna in Sardegna alla guida della Venus Dea, agenzia che da anni promuove la bellezza sarda nel mondo.

Miss Universe Italy nasce nel 2005 e con cadenza annuale seleziona la bellezza femminile rappresentante l’Italia alla competizione internazionale di Miss Universe, la quale si terrà a Las Vegas nel 2021.

