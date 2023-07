“Bene le spiagge pulite, ora serve il nuovo Piano dei litorali”

Arborea

Intervento della minoranza al Comune di Arborea

Arriva dal gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Arborea” il plauso per la pulizia di una parte del litorale di Arborea: la spiaggia è stata liberata dalle alghe e le palle di poseidonia.

“Sabato mattina ho fatto la mia corsetta lungo spiaggia, sono rimasto stupefatto dal lavoro della pulizia della spiaggia del nostro litorale”, ha dichiarato il consigliere di minoranza Marco Pinna. “Dopo stette anni di interrogazioni, mozioni, rivolte all’amministrazione comunale, finalmente, grazie alla minoranza consigliare Insieme per Arborea, vediamo risplendere la parte di spiaggia tra la 27 e la 28. È pur vero che con le poche ore affidate all’impresa esecutrice, probabilmente alcune parti non verranno pulite, ma è la dimostrazione che l’attuale Amministrazione sta tornando indietro sulle loro convinzioni. Meglio tardi che mai”.

Il turismo per Arborea è essenziale. “L’economia del nostro centro si regge sull’agricoltura e il settore turistico: il primo produce, l’altro consuma, perciò vanno di pari passo”, ha continuato Pinna. “È necessario incentivare le nostre attività produttive, sia del centro che del litorale”.

Il prossimo passo è l’aggiornamento del PUL, il Piano di utilizzo dei litorali. “Purtroppo nel nostro Comune questo piano, agganciato al PUC, è rimasto fermo a circa setta anni fa, mentre dovrebbe essere un qualcosa di dinamico e al costante passo con i tempi e con le esigenze del momento”, ha concluso il consigliere. “Per questo porteremo presto la questione in consiglio. Il nostro litorale deve essere valorizzato per far crescere il turismo di Arborea”.

Martedì, 11 luglio 2023