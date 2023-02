Bel tempo e sole riscaldano il carnevale nell’Oristanese

Oristano

Temperature in lieve aumento nei prossimi giorni

Fine settimana e ultimi giorni “grassi” sotto il sole in provincia di Oristano, prima delle Ceneri. Nella giornata di domani, domenica 19 febbraio, il cielo sarà prevalentemente sereno e le temperature saranno interessate da un lieve aumento. Lo fa sapere l’Arpas, il settore meteo della Protezione civile regionale.

Le giornate di lunedì e martedì grasso saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie. I venti soffieranno deboli da direzioni variabili.

Domani la minima prevista a Oristano dall’Arpas è 5°, la massima 16°.

Giornate soleggiate accompagneranno i tantissimi appuntamenti di carnevale sparsi per la provincia, dalla città capoluogo al Montiferru, passando per il Guilcier e il Barigadu, la Planargia, la Marmilla, il Terralbese e non solo.

