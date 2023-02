Beatrice Venezi a Cagliari per Galà concorso canto lirico - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 FEB - La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi è la protagonista a Cagliari della serata di chiusura del concorso di Canto Lirico Virtuale SOI Fiorenza Cedolins. La competizione culminerà infatti mercoledì 19 luglio con il concerto di gala: sul palco del Teatro lirico di Cagliari i vincitori del concorso che, per la sua quarta edizione, vede la collaborazione della Fondazione sarda.

La direttrice dalla brillante carriera in costante ascesa sarà sul podio alla guida di orchestra, coro preparato da Giovanni Andreoli e solisti. Ma è attesa a Cagliari ancor prima per dirigere La Traviata di Verdi. Il melodramma fra i più eseguiti e amati al mondo, sarà rappresentato dal 26 maggio al 4 giugno. Nel 2021, sempre al Lirico, Venezi ha guidato l'Orchestra in un concerto sulle note di Mozart e Beethoven.

Fanno parte della giuria internazionale del concorso Soi circa 90 tra le più autorevoli personalità del settore: Saverio Clemente (InArt Management), Fabiana Dalpiaz (Askonas Holt), Gianluca Macheda (GM Art and Music), Dominic Domingo (Askonas Holt), Marco Impallomeni (MC Domani), Elisa Patria (AMC Management), Christian Starinieri (DM Artist), Susanna Stefani Caetani (Only Stage), Inés Tartiere (Inés Tartiere Artists). Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 18 febbraio. Per informazioni su premi e giuria: www.soifiorenzacedolins.com (ANSA).



