(ANSA) - CAGLIARI, 06 SET - Concluse due giorni fa a Catania le qualificazioni ai World Beach Games con un doppio pass per Bali 2023, l'Italia del beach soccer è già proiettata a Cagliari dove da giovedì la squadra maschile e quella femminile saranno impegnati nel Campionato Europeo.

Il ct Emiliano Del Duca ha reso note le convocazioni dei 14 giocatori e delle 13 giocatrici che tenteranno di salire sul tetto d'Europa. Questi i convocati. Portieri: Andrea Carpita (Viareggio Bs); Leandro Casapieri (Pisa Bs), Sebastiano Paterniti Barbino (Catania Bs). Difensori: Luca Bertacca (Viareggio Bs), Josep Junior Gentilin (Pisa Bs), Alessandro Miceli (San Benedettese BS); Esterni: Tommaso Fazzini (Viareggio Bs), Gianmarco Genovali (Viareggio Bs), Marco Giordani (Napoli Bs), Alessandro Remedi (Viareggio Bs), Salvatore Sanfilippo (Catania Bs); Attaccanti: Gabriele Gori (Catania Bs); Fabio Francesco Sciacca (Napoli Bs), Emmanuele Zurlo (Catania Bs).

Nazionale femminile. Portieri: Angela Ruotolo (Futsal Basic Academy BS); Camilla Costantini (Genova BS); Giocatrici di movimento: Claudia Saggion (Cittadella Women), Melania Pisa (Futsal Basic Academy BS), Francesca Maiorca (Lady International Terracina), Sandy Iannella (Lady International Terracina), Debora Naticchioni (Women Futsal Basic Academy BS), Maria Fabiana Vecchione (Napoli BS), Veronica Privitera (Futsal Basic Academy BS), Giulia Olivieri (Pavia BS), Rebecca Ponzini (Futsal Basic Academy BS), Syria Pagiarino.

Le partite dell'Italia saranno trasmesse da Rai Sport +HD e Rai Play. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail