Beach soccer: a Cagliari nel weekend si assegna lo scudetto - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 AGO - Lo scudetto del beach soccer si assegna a Cagliari. Sarà l'Ippodromo del Poetto a ospitare le Final Eight della Serie AON organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Si comincia venerdì 5 agosto, con ingresso libero. Partite su partite sino alla finale di domenica alle 18.

Confermato il format della Serie A partito nel 2019: in campo le nove migliori nel ranking riunite nella poule scudetto e altrettante in quella promozione, in lotta per il passaggio di categoria.

Venerdì alle 10.30 la prima giornata dei play off promozione: in campo Adriatica Immobiliare Cagliari e Icierre Lamezia. Si continua poi con i quarti di finale della A: Napoli-Sambenedettese, Viareggio-Nettuno, Catania-Terracina, Pisa-Milano. Ma non è finita. "L'idea è quella di disputare qui a Cagliari gli europei. E anche i mondiali per club", hanno anticipato il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer - Lnd, Roberto Desini, il vicepresidente nazionale Figc - Lnd e presidente regionale Figc - Lnd, Gianni Cadoni.

"L'evento di questo fine settimana è un'ulteriore testimonianza che Cagliari è organizzata per ospitare manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale - ha rimarcato il sindaco Paolo Truzzu - non sarà solo un'occasione per promuovere la città a trecentosessanta gradi sia a livello nazionale che internazionale, ma anche un'opportunità per creare economia e sviluppo sul territorio".

D'accordo anche l'assessore regionale del turismo Gianni Chessa: "I grandi eventi sportivi - ha detto - garantiscono lo sviluppo territoriale e contribuiscono a superare i limiti delle stagionalità dei flussi turistici". (ANSA).



