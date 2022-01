Nella perquisizione domiciliare sono saltati fuori 10 chili di stupefacente fra coca, eroina e marijuana

Nelle prime ore del mattino di oggi 29 gennaio i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare e trovati numerosi sacchetti e involucri di plastica contenenti marijuana, eroina e cocaina, più denaro in contanti. I sacchetti erano ben nascosti all’interno di locali adibiti a magazzino e bravi sono stati i cani dell’unità cinofila della Guardia di finanza che hanno indirizzato gli agenti del commissariato iglesiente al nascondiglio della droga. In tutto sono stati scovati 9,200 chili di marjuana, 130 grammi di eroina e 3 di cocaina, la somma di 1.865€ suddivisa in banconote di piccolo taglio, tre bilancini di precisione e materiale vario utile al confezionamento. Al termine degli accertamenti i due fratelli sono stati condotti presso la casa circondariale di Uta a disposizione della Procura di Cagliari.(luciano onnis)

IGLESIAS. Nel loro bazar della droga avevano, a scelta del cliente tossicodipendente, un vasto campionario fatto di cocaina, eroina e marijuana, per complessivi 10 chili di stupefacente. Due fratelli iglesienti, di 50 e 52 anni, sono stati arrestati per spaccio dagli agenti della Sezione Anticrimine e della Squadra Volante del commissariato di Iglesias. I poliziotti, coordinati dal dirigente Luis Manca, hanno concluso una attività investigativa che aveva fatto emergere forti sospetti nei confronti di due fratelli di aver organizzato l’illecita attività del commercio di droga nella loro abitazione.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail