Baunei, proclamato il lutto cittadino per l'ultimo saluto a Gianfranco Incollu, l'operaio Forestas morto dopo la lotta col fuoco

Baunei – Proclamato il lutto cittadino per l’ultimo saluto a Gianfranco Incollu, l’operaio Forestas deceduto dopo un intervento per lo spegnimento di un incendio: i suoi colleghi hanno accompagnato il feretro dentro la chiesa, tra lacrime e applausi. Questa mattina si è celebrato il rito funebre presso la Parrocchia San Nicola del 55 enne che tre giorni fa, a causa di un colpo di calore subito durante le operazioni di spegnimento di un incendio in agro di Lotzorai, non ha retto allo sforzo e il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Bandiere a mezz’asta, attività commerciali chiuse, ogni evento pubblico annullato o rinviato come la Festa per celebrare il riconoscimento del Mare più bello d’Italia, prevista per domenica 30 a Santa Maria. Troppo il dolore e la rabbia per una morte che poteva essere bene evitata se la mano dell’uomo non avesse innescato la miccia del rogo che ha divorato una porzione del territorio di Lotzorai.

Grande commozione anche da parte dell’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Monni che ha “ritenuto di interpretare il sentimento dell’intera comunità baunese, profondamente colpita da questa drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore della famiglia dello scomparso. Per rappresentare la più profonda gratitudine nei confronti di chi esercita la pericolosa attività di salvamento del patrimonio boschivo e di garantire la sicurezza delle persone, si ritiene di dover manifestare un concreto segno di vicinanza per il sacrificio compiuto da Gianfranco Incollu”. Doveroso, quindi, “proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione e vicinanza”.