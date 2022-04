Bauladu ripropone la sfida sui 10 chilometri della “Corsa di Pasquetta”

Bauladu Quasi 150 atleti iscritti alla 41ª edizione della gara regionale di corsa su strada Quasi 150 atleti si sfideranno lunedì a Bauladu nella “Corsa di Pasquetta”, la gara di corsa su strada organizzata del Gruppo sportivo Atletica Bauladu in collaborazione con il Comune e la Fidal Sardegna. La manifestazione – giunta alla sua 41ª edizione – si conferma uno degli appuntamenti sportivi più longevi nel calendario agonistico in Sardegna. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa del Covid e lo svolgimento in forma ridotta nel 2021, quest’anno finalmente si potrà ripercorre il tradizionale circuito di 9,800 chilometri, tra cammini sterrati, strade di pietra del centro storico e, ancora, macchia mediterranea e fonti attorno a Bauladu. Le fasi principali della gara – partenza, arrivo e premiazioni – si svolgeranno nel parco comunale di Zinnuri: lunedì 18 aprile, a partire dalle 8.30, ci sarà il raduno degli atleti, per il ritiro del numero di gara. Sono ammessi gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL per il 2022, gli atleti in possesso di Runcard e i tesserati con gli Enti di promozione sportiva. I primi a partire saranno le categorie ragazzi ed esordienti, che gareggeranno su un percorso ridotto (rispettivamente di 300 e 600 metri) in prossimità del parco. Alle 10 ci sarà invece la partenza delle rimanenti categorie, che dovranno correre per 9,800 chilometri. Il circuito comprende i primi 3,5 chilometri in strada sterrata dal parco di Zinnuri a Petza Flumini, Monti, fino alla stazione ferroviaria; i restanti 6,3 chilometri saranno su strada asfaltata, con passaggio in discesa sulla Provinciale n. 9, l’attraversamento del centro storico di Bauladu e il tirono a Zinnuri. È un percorso insidioso, con alcuni tratti che sfiorano pendenze fino al 20% e sul quale, anche quest’anno, si daranno battaglia i migliori atleti provenienti dalle società isolane e non solo. Alla chiusura delle iscrizioni online, si erano registrati quasi 150 concorrenti. Tra le società più rappresentate ci saranno Podistica Sassari, Atletica Dolianova, Marathon Club Oristano, Runners Oristano, Amatori Terralba, Atletica 4 Mori e Cagliari Atletica leggera.

Leonarda Cantara (Monte Acuto Marathon), una delle probabili protagoniste della gara

Dalla penisola arriveranno atleti tesserati per Gruppo Alpinistico Vertovese, Purosangue Athletics Club e Tiburtina Running Roma e Galla di Pisa. Quest’ultima società sarà rappresentata dall’atleta Michela Sotgia, già vincitrice di diverse edizioni della Corsa di Pasquetta, che dovrà vedersela probabilmente con Leonarda Cantara del Monte Acuto Marathon, anche lei prima in due edizioni. Nelle categorie maschili si preannuncia una sfida tutta sarda, tra i migliori atleti dell’atletica 4 Mori, dell’Atletica Dolianova, delle società oristanesi e di quelle cagliaritane, che dovranno controllare gli attacchi di Alessandro Spanu della società bergamasca Vertovese, già vincitore a Bauladu nel 2018. «Il Gruppo Sportivo Atletica Bauladu», dice il presidente Antonio Pintus, «può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto in questi anni: numerosi sono gli atleti provenienti da tutta la Sardegna, e non, affezionati a questa manifestazione, e il paese stesso rappresenta un punto di forza per la buona riuscita della gara. Una giornata di sport che, inserita in un territorio composto da diverse stratificazioni paesaggistiche, rappresenta l’occasione per promuovere le bellezze storico-naturalistiche di Bauladu». E per questa ragione, dopo anni di assenza e grazie all’impegno della Pro loco e del Comitato Leva 1981, al termine delle premiazioni si terrà il tradizionale pranzo di Pasquetta, ovviamente con prodotti locali e nel totale rispetto delle norme anti-covid.

Atlete con la mascherina al via dell'edizione 2021

Una delle edizioni passate della Corsa di Pasquetta

Venerdì 15 aprile 2022

Fonte: Link Oristano