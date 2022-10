Cabras

Contro ogni previsione, la più anziana delle Caretta caretta si gode la libertà più di tutte



Continueranno a nuotare libere, ma non potremo più seguirle non loro viaggio: dopo poco più di un anno – come avevano previsto i tecnici – le batterie si sono scaricate e i trasmettitori satellitari montati sul carapace delle Caretta caretta liberate con una grande festa a San Giovanni di Sinis si sono spenti.

La notizia arriva dalla clinica veterinaria Duemari di Oristano, che insieme ai biologi del CreS e all’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre si era occupata di curare e poi liberare le tartarughe.

Genoveffa ed Elettra nuoteranno senza più inviare informazioni. Per ora trasmette ancora lo strumento di Gavino, l’esemplare maschio che insieme a Genoveffa era stato in cattività nell’acquario di Alghero per ben 25 anni.

“Nuota verso i Caraibi”, fanno sapere dalla clinica oristanese, “e questa per noi è la più bella delle ricompense possibili. Non sappiamo per quanto tempo Gavino continuerà a inviare segnali, la fine delle batterie anche per il suo trasmettitore è vicina. Resta il fatto che lui, il nostro rottame, insperatamente è andato più lontano, nello spazio e nel profondo dei nostri desideri, oltre ogni più rosea speranza, per le condizioni estreme in cui versava all’epoca del sequestro e per i decenni di cattività orrenda che ha dovuto subire”.

“Continueremo a seguirlo fino a che non tornerà ad essere un’ombra anche lui, dissolto nel blu dell’immenso mare che gli è patria”, scrivono i veterinari. “Libero davvero, finalmente anche della nostra attenzione che lo ha seguito fin qui. Ci hanno dato moltissimo queste Caretta: soprattutto informazioni inedite – nessuno mai aveva avuto il coraggio di liberare tartarughe segregate da tanti decenni – coraggio, speranza e ansia. Ed in ultima la certezza di aver fatto la scelta giusta per loro. Finalmente libere”.