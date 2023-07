Bastione di Saint Remy tra ratti ed eterni cantieri: esplode il caso in Consiglio comunale

Da un lato gli abitanti del quartiere Castello infuriati e a loro dire “abbandonati dalle varie giunte comunali degli ultimi tempi”, con i bambini della Scuola Santa Caterina privati della panoramica terrazza antistante la scuola, dall’altra parte i turisti che scattano selfie davanti all’incuria.

Benvenuti a Cagliari, nel bastione di Santa Caterina che domina quello di Saint Remy. Una sberla e propria cartolina del degrado contestata oggi da due consiglieri comunali: Marcello Polastri e Loredana Lai che chiedono a gran voce il rebus oro del bastione monumentale e la “Valorizzazione dell’ipogeo di Santa Caterina e dell’omonima degradata Terrazza sul Bastione di S. Remy”.‘

Questo il titolo della loro interrogazione spedita dritta dritta all’attenzione del primo cittadino Paolo Truzzu. E che verrà discussa presto nel parlamento di città, in via Roma a Palazzo Bacaredda.

“È dal 2015 – sostiene Polastri – che sono stati avviati i lavori di impermeabilizzazione nella parte più elevata del Bastione gravato da problemi di infiltrazioni idriche e in particolare dell’area del Bastione di Santa Caterina nella quale anni fa è stato scoperto un ampio e suggestivo ipogeo, dentro ad un’area di cantiere perennemente fermo”.

Per Loredana Lai “L’ipogeo scoperto è un luogo identitario per Cagliari con i segni di un plurimillenario uso antropico: da quello idraulico all’impiego sepolcrale ma tuttavia è abbandonato, finanche meta di visite da parte di curiosi e di sbandati, purtroppo ricettacolo di sporcizia e oltretutto, dal futuro incerto”.

Da qui la constatazione dei due consiglieri: “Così com’è, della terrazza non possono più fruire come in passato gli alunni della vicina Scuola di Santa Caterina, i loro genitori, insomma la città intera. Mentre ai curiosi e ai turisti è preclusa la possibilità di visitare in sicurezza l’ipogeo sotterraneo che offrirebbe una attrazione in più per fruire di Cagliari a 360 gradi”.

Per queste ragioni i consiglieri chiedono al Sindaco e ai competenti Assessori esattamente “quando e come verranno ultimati i lavori sulla Terrazza di Santa Caterina, quando verrà riaperta al pubblico con la contestuale valorizzazione del sottostante ipogeo storico?”.

Non solo. La richiesta mira a comprendere anche "quando verrà effettivamente e realmente avviata la derattizzazione e la disinfestazione di tutta l'area del Bastione, in particolare di quella prossima alle via Fossario e Scuola di Santa Caterina?".