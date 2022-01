L’attraversamento fluviale. Il piano d’intervento approntato dai tecnici del gestore idrico prevede due distinti lavori. Per quanto riguarda l’attraversamento fluviale, considerata la particolarità della condotta in subalveo, si procederà con l’innovativa tecnica del relining, che consiste con l’inserimento nella vecchia tubatura (che sarà utilizzata come un tunnel) di una nuova condotta realizzata con una guaina flessibile, di materiale ultraresistente. Per effettuare l’inserimento della guaina, lunedì prossimo – 31 gennaio – i tecnici di Abbanoa procederanno all’attivazione di un by-pass temporaneo della condotta sotto il Temo che consentirà di garantire il servizio durante i lavori.

Il finanziamento utilizzato è di mezzo milione di euro: i fondi provengono dai finanziamenti Cipe 79 che Abbanoa aveva ottenuto come premialità per gli obiettivi raggiunti nel Servizio idrico integrato.

La mappa dei lavori

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail