La Dinamo Banco di Sardegna ritrova la guardia statunitense Chris Dowe e lancia la sfida ai campioni d'Italia dell'Olimpia Milano, che affronterà domani alle 18:10 al PalaSerradimigni.

La squadra guidata da coach Messina arriva a Sassari da seconda in classifica in campionato, con diversi infortunati e con un rendimento non proprio entusiasmante, soprattutto in Eurolega.

Ma ha pur sempre lo scudetto cucito sulle divise e un roster infinito di campioni. "Sarà una partita molto complicata, dura, ma stimolante, Milano in campionato è Milano, sta facendo fatica in Eurolega ma è talmente forte con giocatori importanti, che vuole assolutamente mantenersi ai vertici. Sarà durissima dal punto di vista delle energie fisiche e mentali, sarà un match fisicamente davvero impegnativo", è il commento del coach dei sassaresi, Piero Bucchi, in vista della sfida di domani.

Gara in cui la Dinamo cerca conferme, dopo la vittoria in Champions di martedì contro il Paok Salonicco. E gara in cui potrebbe rivedersi in campo Chris Dowe dopo due mesi di stop a causa di un infortunio. La guardia statunitense ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e solo domani lo staff biancoblu deciderà se schierarlo nel roster: "Non è facile per un giocatore rientrare dopo oltre due mesi, vediamo come si troverà in allenamento, con Milano è una partita durissima con enorme dispendio fisico e mentale, però lui ha una grandissima voglia di giocare".

In ogni caso la Dinamo può contare fino al 13 dicembre sullo sloveno Nikolic, arrivato a Sassari proprio per sostituire temporaneamente l'infortunato Dowe.

