Basket, Sardara avvisa la Dinamo: “Ancora un anno e poi vado via”

“Il mio percorso sta finendo ed è arrivato il momento di lasciare”, ha detto Sardara ai media, “è ora che qualcun altro più fresco prenda in mano la società dopo dieci anni entusiasmanti. Lavorerò per lasciare una società sana a chi prenderà il mio posto”. Il presidente si è detto “soddisfatto dei risultati economici ottenuti quest’anno”, nonostante l’emergenza sanitaria e una riduzione dei ricavi pari al 40%, a causa soprattutto del PalaSerradimigni senza spettatori.

Ultimo ballo per Stefano Sardara. Stamane il presidente della Dinamo Sassari ha annunciato la decisione di lasciare il club al termine del prossimo campionato di basket. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, perché già un anno fa il patron biancoblù non aveva nascosto di pensare all’addio, ma aveva rimandato i suoi propositi per via del Covid e dei riflessi della pandemia sul bilancio della società.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

