Prima vittoria in campionato per la Dinamo che ieri sera al PalaSerradimigni si è gettata alle spalle la striscia sfortunata di tre sconfitte consecutive superando Verona con uno squillante 101-79, in una gara dominata dall'inizio alla fine. Una vittoria di squadra che ha messo in luce ancora una volta lo strapotere sotto le plance del pivot americano Onuaku (24 punti, 10 rimbalzi), e ha registrato i progressi degli altri due stranieri a stelle e strisce, Dowe (10 punti) e soprattutto Jones (13 punti, 7 rimbalzi, 4 assist).

Tutto questo con la consueta regia illuminata dei due play Ronbinson (10 punti) e Gentile (8 punti), gli immancabili canestri di Bendzius (15 punti) e l'impegno dei gregari Gandini, Raspini e Diop, costretti agli straordinari per sopperire alla prolungata mancanza degli infortunati Devecchi, Chessa e Treier.

"Siamo soddisfatti, era la partita che volevamo di fronte al nostro pubblico alla prima casalinga in campionato: volevamo iniziare col sorriso e ci siamo riusciti", ha commentato a fine partita il coach dei sassaresi, Piero Bucchi, visibilmente contento. "La squadra ha fatto un buon match, all'inizio abbiamo concesso troppi rimbalzi ma siamo stati bravi a limare le difficoltà. Abbiamo alzato l'intensità, iniziato ad allargare i gomiti e indirizzato la partita dove volevamo anche con il secondo quintetto, quando abbiamo messo la marcia in più. È stata una buona gara che ci serviva per riprendere confidenza con la vittoria: la partita giusta nella giornata giusta".

Ora la Dinamo avrà tutta la settimana di tempo per preparare la prossima partita di campionato che giocherà domenica a Treviso, prima della seconda giornata di Chamnpions in programma mercoledì 19 ottobre, con i biancoblu di scena a Salonicco, in Grecia, contro il Paok.



