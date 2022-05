Basket: Playoff, la Dinamo stecca la prima a Brescia - Sardegna

Una Dinamo a corrente alternata perde a Brescia nella gara 1 dei playoff. 104-97 il risultato finale a favore dei padroni di casa, con i biancoblu sassaresi costretti a inseguire per tutta la partita, senza mai riuscire a mettere la testa avanti, se non nei primissimi minuti del confronto. E domani, ancora al PalaLeonessa, andrà in scena gara 2 di un quarto di finale iniziato con i fuochi d'artificio.

Contro Brescia trascinata dall'inarrestabile coppia Della Valle (30 punti e 4 assisti) e Mitrou-Long (24 punti e 9 assist), la Dinamo paga un incredibile black out avuto all'inizio del secondo quarto quando incassa un 16-2 dagli avversari, frutto di 6 palle perse in 3 minuti e di una difesa completamente imbambolata. I ragazzi di coach Piero Bucchi si rimettono in piedi e punto dopo punto rientrano in partita recuperando dal -14 al -5. E alla fine del primo tempo il tabellone segna 25-47 per Brescia. Alla ripresa del gioco la Dinamo sbanda ancora e ritorna a -14 dagli avversari. Aggrappandosi a Bilan e con il risveglio di Logan i sassaresi non si arrendono. Anzi nell'ultimo quarto riescono a riportarsi a -4 con l'energia di Burnell e qualche segnale di ripresa di Bendzius. Ma alla Dinamo non bastano i 22 punti e 11 rimbalzi di Bilan e i 20 punti di Logan: i padroni di casa, pur privi dei due lunghi Burns e Cobbins, respingono l'assalto e chiudono scavalcando quota cento per il 104-97 finale. "Ci è mancato il guizzo finale", ha commentato Piero Bucchi a fine partita, "Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, ci abbiamo provato fino alla fine, rispondendo colpo su colpo e riuscendo a riaprire ogni volta il match. Peccato, abbiamo già resettato e pensiamo subito a gara 2, ci sono delle cose su cui migliorare e sappiamo dove, tra 48 ore si gioca un'altra partita e noi dobbiamo farci trovare pronti".

Mercoledì alle 20.30 si replica con gara 2, sempre a Brescia, poi venerdì la sfida si sposta a Sassari per la terza partita della serie.



