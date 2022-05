Basket: play off, Sassari all'assalto di Milano per pareggio - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 30 MAG - Ancora al Mediolanum Forum, ancora alla ricerca dell'impresa. Incassata la sconfitta in gara 1 da un Armani Milano in gran spolvero, la Dinamo Sassari cerca stasera alle 20.45 la vittoria ad Assago per portare la serie di semifinale sull'1-1 e ribaltare il fattore campo prima di accendere i riflettori del PalaSerradimigni.

La sconfitta netta per 88-71, non deve trarre in inganno. I sassaresi hanno giocato una buona partita e tirato i remi in barca solo nella seconda metà dell'ultimo quarto, contro una delle squadre più forti d'Europa. Le ottime prove di Bilan, Robinson, Bendzius e Treier, e la rimonta fino al -1 all'inizio del terzo quarto sono il segnale che la Dinamo anche contro la stellare Milano può dire la sua.

E Piero Bucchi lo sa bene: "Ho le idee chiare su cosa dobbiamo fare, se basterà non lo so perché sappiamo di avere davanti Milano con tutto il suo potenziale. Abbiamo preso indicazioni su tutti, lavoreremo in questo senso e vediamo se basterà", ha detto il coach dei biancoblu a fine gara.

E considerando come la Dinamo sia riuscita a ribaltare la serie nei quarti contro Brescia, c'è da credergli. Di sicuro serviranno il miglior Logan (sabato ha chiuso con zero punti) e il Burnell visto nelle partite contro Brescia. Senza il loro apporto contenere e superare le scarpette rosse diventa missione impossibile. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna