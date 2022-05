Basket: non basta una grande Dinamo, Milano va sul 2-0 - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 31 MAG - Impresa sfiorata per la Dinamo Banco di Sardegna ieri sera a Milano nella gara 2 della semifinale playoff di basket.

I sassaresi lottano, mettono alle corde gli avversari chiudendo il primo tempo in vantaggio di 8 punti (41-49) ma alla fine si devono arrendere all'Olimpia: 91-82 per i padroni di casa e domani si gioca a Sassari gara 3 con l'Armani avanti 2-0.

La Dinamo sarà quindi costretta a vincere per restare nella serie e trascinare le scarpette rosse a gara 4, che si giocherebbe venerdì, ancora al PalaSerradimigni.

Agli uomini di Bucchi non basta un secondo quarto praticamente perfetto (parziale di 19-31 per Sassari), merito di un David Logan ritrovato che con 10 punti in un amen (14 a fine gara) lancia la fuga biancoblu. Nel secondo tempo la Dinamo spreca diverse occasione per blindare il vantaggio e consente il ritorno dell'Ax, nonostante i canestri di Eimantas Bendzius (miglio realizzatore con 23 punti) e la tenacia di Bilan (17 punti e 13 rimbalzi). Alcune decisioni arbitrali lasciano dubbi, Milano riesce a mettere la testa avanti e la gara la decide il super play biancorosso Rodriguez (18 punti), che a 2 minuti dalla sirena finale spegne le residue energie di Sassari con una bomba da 9 metri.

I biancoblu non riescono a riaccendersi e l'Olimpia porta a casa il punto del 2-0. Furioso coach Bucchi a fine gara, entra in sala stampa per il commento e ci resta 10 secondi, il tempo per dire giusto "Ci vediamo a Sassari, complimenti a Milano per il 2-0". (ANSA).



