Basket, Marco Spissu Mvp della decima giornata di serie A

I tifosi votano in massa per il giocatore sassarese e la Lega lo incorona come miglior giocatore in assoluto dell’ultimo turno di campionato

SASSARI. Miglior italiano, play titolare del miglior quintetto, e ora anche Mvp della decima giornata della serie A. I tifosi votano in massa per Marco Spissu e la Lega basket lo incorona come miglior giocatore in assoluto dell’ultimo turno di campionato: domenica pomeriggio il play della Dinamo Banco di Sardegna, al rientro dagli impegni con la nazionale azzurra, ha trascinato i sassaresi alla vittoria in casa della Virtus Bologna con una grande prestazione: per lui, che quattro stagioni fa diede un grande contributo alla promozione nella massima serie delle Vu Nere, 19 punti in 34 minuti, con 3/6 da 3, 8/8 dalla lunetta, 4 rimbalzi, 6 assist e una valutazione pari a 25. (Andrea Sini)

Fonte: La Nuova Sardegna