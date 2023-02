Basket: la Dinamo vince a Trento e aggancia il sesto posto - Sardegna

La Dinamo Banco di Sardegna rientra dalla trasferta di Trento con una vittoria, la quarta nelle ultime cinque partite, e con il sesto posto in classifica.

Un trionfo per i biancoblu, che in Trentino vincono per 95-77, confermando di avere un attacco straripante e dimostrando di avere anche un carattere di ferro. Privi ancora del play titolare Robinson, tenuto ancora seduto in panca per un infortunio che lo blocca da tre settimane, gli uomini di coach Bucchi all'inizio del terzo quarto devono fare a meno anche dell'ala statunitense Jones, fuori per una torsione a una caviglia. Ma forti di un primo tempo stratosferico, chiuso sul 58-34 a favore, con il 76,9% nel tiro da 3 (10/13), riescono a reggere al furioso ritorno di Trento (rientrata da -24 a -7) e a gestire l'ultima frazione di gioco con tranquillità, chiudendo con un distacco di 18 punti.

Migliore in campo per i sassaresi Kruslin: il croato sfodera l'ennesima prova sopra le righe sia in attacco (18 punti), sia in difesa, dando solidità e sicurezza a tutta la squadra. Da sottolineare anche le prestazioni del centro Diop (13 punti e tanta energia in campo) e del solito Bendzius (18 punti).

"Abbiamo fatto una grande difesa nel primo tempo e nell'ultimo quarto, questo ci ha fatto una vincere questa partita molto importante per noi e per la classifica", ha commentato Filip Krusiln a fine gara.

La Dinamo tornerà in campo domenica a Brescia per l'ultima partita prima della sosta per la Final eight di Coppa Italia.



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna