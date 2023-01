Basket: la Dinamo strapazza Brindisi e rivede i playoff - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 16 GEN - È Dinamo inarrestabile quella che ieri sera la PalaSerradimigni ha surclassato Brindisi per 111-93 bissando il successo di Reggio Emilia e rientrando in piena zona palyoff.

Ieri il Banco di Sardegna, dopo avere chiuso in vantaggio 51-46 il primo tempo, è entrato in campo un po'distratto consentendo a Brindisi, di mettere la testa avanti sul 55-56. Da quel momento i biancoblu di coach Bucchi hanno cambiato testa e pur con Robinson a mezzo servizio e Stephens seduto in panca per problemi di falli, hanno dominato su tutte le voci del match, annichilendo Brindisi in difesa, a rimbalzo, in contropiede, nel pitturato, e con una spietatezza nel tiro da 3 punti devastante.

Con un terzo quarto da antologia (37-24) hanno ipotecato la vittoria, tanto che nell'ultima frazione di gioco, dopo avere raggiunto un vantaggio di +27, hanno potuto alzare il piede dall'acceleratore e consentire a Brindisi di rendere meno amara la sconfitta. A fine gara i numeri dicono che la Dinamo ha tirato con il 60.7% da tre (17/28) e ha conquistato 39 rimbalzi contro i 21 degli avversari, ha mandato cinque giocatori in doppia cifra (Bendzius 20, Kruslin 16, Dowe 15, Jones 15, Gentile 15).

"La svolta difensiva che abbiamo dato alla gara nel secondo tempo ci ha permesso di costruire un break vistoso - è stato il commento di coach Piero Bucchi a fine partita- Siamo finalmente al completo e questo ci dà possibilità tecniche e tattiche che finora non ci era concesso adottare".

Domenica inizia il girone di ritorno del campionato con la Dinamo sarà impegnata a Napoli per confermare il buon momento.

