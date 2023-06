Basket: la Dinamo Sassari ingaggia il play Stanley Whittaker - Sardegna

Il playmaker statunitense Stanley Whittaker guiderà il gioco della Dinamo Banco di Sardegna nella prossima stagione. Il giocatore 29enne di Philadelphia, che nell'ultimo anno ha vestito la maglia del Wurzuburg, in Germania, ha firmato un contratto con la società sassarese che era alla ricerca di un play dopo l'addio di Dowe e Robinson.

Nell'ultima stagione giocata in Germania, Whittaker ha chiuso con oltre 18 punti e 5 assist di media, tirando con quasi il 50% dal campo (40% da tre punti), quasi 2 recuperi e più di 18 di valutazione per match. Nelle statistiche avanzate della lega tedesca è risultato tra i migliori 5 giocatori del campionato con menzioni particolari sulla difesa, l'impatto sull'attacco (ha giocato più di 50 possessi a partita tra tiri, assist, tiri liberi, falli subiti) e la capacità di creare per sé e per i compagni. È stato Mvp del mese di marzo, ha realizzato più di 20 punti 16 volte, scrivendo 37 punti nel match vinto a Bamberg.

"Whittaker era la nostra prima scelta, ci ha colpito per le sue qualità in campo sia dal punto di vista caratteriale che tecnico, è un osso duro, un vero play, è uno che ha voglia di crescere e ha fame di migliorare, è un profilo che si sposa perfettamente con le nostre esigenze e con le nostre possibilità sul mercato. Lo seguivamo da tempo, nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di un playmaker, siamo andati su di lui", ha commentato il general manager della Dinamo, Federico Pasquini.





Fonte: Ansa Sardegna