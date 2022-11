Basket: la Dinamo ritrova la vittoria in Champions League - Sardegna

La Dinamo Banco di Sardegna vince all'ultimo respiro contro il Paok Salonicco con il punteggio di 82-78 e lascia accesa la speranza di qualificarsi per la fase successiva della Basketball Champions League. Prima vittoria della stagione in Europa meritata per la compagine sassarese, che ieri sera al PalaSerradimigni ha giocato una partita quasi perfetta per tre quarti, ha raggiunto il massimo vantaggio di 14 punti sugli avversari e poi è entrata in affanno, rischiando di farsi superare dai greci, arrivati in rimonta al -1.

Ci ha pensato il totem lituano Eimantas Bendzius a risolverla, conquistando l'ultimo rimbalzo in difesa e realizzando dalla lunetta i due punti della vittoria a otto decimi di secondo dalla sirena finale. Strepitosa prestazione del centro statunitense DeShawn Stephens, ultimo arrivato in casa Dinamo, che ha messo una doppia doppia (15 punti e 10 rimbalzi), portando sul parquet l'energia, la grinta e i sorrisi che mancavano da tempo.

Il top scorer Banco di Sardegna è però ancora Bendzius (18 punti e 8 rimbalzi), decisivo e freddo nel momento della verità. Con il play Robinson finalmente in ripresa (14 punti e 6 assist), Bucchi ha potuto contare ancora sul carattere e la difesa di Stefano Gentile, autore anche di 7 punti. Tutti ingredienti che hanno cementato la squadra permettendole di non crollare davanti all'assalto del Paok, che con i 22 punti di Riley, i 19 di Hands e i 15 di Polley, è stata davvero a un soffio dal sorpasso e dalla vittoria.

Ora la Dinamo può ancora sperare nella qualificazione. Prima però deve battere martedì prossimo, ancora al PalaSerradimigni, Digione.



