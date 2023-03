Basket: la Dinamo ora è quarta e non vuol più fermarsi - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 06 MAR - È una vittoria da quarto posto quella con cui la Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha sconfitto sabato sera al PalaSerradimigni Venezia dell'ex Spissu nella gara d'anticipo della 20/a giornata.

Grazie anche all'impresa con cui ieri Brindisi ha espugnato il campo di Pesaro, i biancoblu di coach Bucchi scalano un'altra posizione in classifica e conquistano la quarta piazza.

La corsa ai playoff è ancora lunga, mancano dieci partite alla fine della regular season, ma vincendo la sesta gara delle ultime sette, la Dinamo ha messo quattro punti fra sé e il nono posto, e soprattutto, ha confermato l'eccezionale stato di forma di tutta la squadra.

Solida in difesa, concreta e inarrestabile sotto canestro, la compagine guidata da Piero Bucchi si sta dimostrando capace di interpretare ogni partita nella maniera giusta, variando le opzioni di attacco e trovando ogni giornata un protagonista diverso.

Contro Venezia la Dinamo, bloccata bene sul perimetro dalla difesa dei lagunari, ha saputo variare e trovare dentro il pitturato la chiave per volare a canestro e toccare ancora una volta i 90 punti (ha 97 punti dio media nelle ultime sette gare).

Un gioco di squadra perfetto, che questa volta ha mandato sotto i riflettori il play statunitense Robinson (miglior marcatore con 24 punti) e i due lunghi, con un sempre più sorprendente Ousmane Diop (19 punti) e un quanto mai prezioso Stephens.

Domenica prossima i biancoblu sono chiamati a confermare il buon momento e consolidare il quarto posto cercando la vittoria anche sul campo di Scafati. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna