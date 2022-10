Arriva a Sassari la capolista Virtus Bologna e trova ad attenderla una Dinamo assetata di punti e di conferme. Per l'anticipo di LBA, palla a due domani alle ore 18 al PalaSerradimigni, i biancoblu vogliono ripetere la buona prova di domenica scorsa contro Trento e un po' anche prendersi la rivincita della finale di Supercoppa persa a settembre proprio contro le V nere.

"È una sfida molto stimolante, abbiamo di fronte un avversario estremamente buono, con tanto talento e tanti giocatori", dice coach Piero Bucchi presentando la partita. "Noi veniamo da una buona prestazione contro Trento, mi è piaciuta la risposta dei ragazzi, la squadra ha dimostrato coesione e impegno. In settimana abbiamo lavorato bene e domani sarà il campo a dirci se saremo stati così bravi da portarci a casa la vittoria".

Sulla stessa linea di Bucchi le dichiarazioni del centro italo-senegalese Ousmane Diop, protagonista domenica scorsa nella vittoria casalinga contro Trento: "Giocare contro Bologna è uno stimolo in più perché penso che al momento sia la squadra più forte del campionato. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, sul nostro gioco e sulle cose provate in allenamento. Così possiamo fare bene".

Non saranno della gara i due infortunati Kaspar Trier e Chris Dowe, costretti a star fuori ancora per un lungo periodo.



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail