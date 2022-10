Basket: la Dinamo a Salonicco in cerca di riscatto - Sardegna

Riscatto è la parola d'ordine per la Dinamo Banco di Sardegna, che mercoledì alle 18.30 ritorna in campo a Salonicco nella seconda giornata di Champions league. Contro i padroni di casa del Paok i biancoblu devono risollevare la testa per cancellare la prova incolore di domenica scorsa a Treviso.

Lo pretende il coach Piero Bucchi: "Voglio un atteggiamento diverso da parte della squadra, mi aspetto una reazione importante dopo il match contro Treviso. Le partite le si può vincere o perdere, la cosa fondamentale è che bisogna sempre essere sul pezzo, non si possono avere cali di concentrazione, a questo livello li paghi enormemente. È normale che ci manchino dei pezzi e che continuiamo a cambiare assetto per via degli infortuni, è arrivato l'altro giorno Nikolic che ci darà una mano, ma è il gruppo che deve lavorare, migliorare e crescere, mi aspetto un'inversione di tendenza rispetto al match di domenica", ha dichiarato il coach.

Per i sassaresi non sono ammesse distrazioni. Nel girone di Champions il Paok è a zero punti come la Dinamo, avendo perso alla prima contro Dijon per 67-70. Entrambe le squadre, dunque, cercano la prima vittoria. Sassari dovrà fare a meno ancora del capitano Jack Devecchi, dell'ala Trier e forse anche di Stefano Gentile, alle prese con i postumi influenzali. Potrà contare sul nuovo arrivo Nikolic, il play sloveno arruolato per sostituire l'infortunato Dowe e già sceso in campo domenica a Treviso risultando il migliore dei biancoblu, nonostante la sconfitta.



Fonte: Ansa Sardegna