Il 13/o campionato di fila in serie A della Dinamo inizierà il 2 ottobre a Varese. È stato varato questa mattina il calendario della regular season 2022/23, che per i sassaresi si concluderà il 7 maggio a Milano contro i campioni d'Italia in carica.

Anche in questa stagione le partite del girone di andata e quelle del girone di ritorno non coincideranno, l'avversario della prima giornata non sarà lo stesso della 1prima di ritorno e così via. Nelle prime cinque giornate la squadra di coach Bucchi giocherà tre volte al PalaSerradimigni, il 9 ottobre contro la neopromossa Verona, il 23 contro Trento e il 30 nel big match contro la Virtus Bologna.

Il 4 dicembre andrà in scena a Sassari il remake della semifinale Scudetto contro i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano. Il 5 marzo ci sarà lo scontro con la Reyer di Marco Spissu, che tornerà per la prima volta da avversario nella sua Sassari.



