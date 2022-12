Basket: impresa inutile della Dinamo, è fuori dalla Champions - Sardegna

Gli dei del basket non sorridono alla Dinamo Banco di Sardegna, che vince sul campo della favorita Malaga con una prestazione superlativa, ma in contemporanea, ieri sera, anche il Paok Salonicco ha vinto a Digione rendendo vana l'impresa sassarese.

I biancoblu restano quarti nella classifica del girone, a pari punti con i greci, e dicono addio alla Champions League. Ad andare ai play-in, in virtù della migliore differenza canestri negli scontri diretti, è il Paok.

In Spagna ieri si è vista una Dinamo dai due volti: nel primo tempo quella spaurita, senza nerbo in difesa e con la mira storta in attacco. E si va all'intervallo lungo con i padroni di casa avanti 50-39. Nel secondo tempo gli uomini di coach Piero Bucchi sono scesi in campo trasformati: mastini in difesa, lucidi in attacco e senza timori reverenziali di fronte alla squadra data favorita per la vittoria finale del torneo. Si rivede il Robinson migliore, con sprint, assist e implacabile al tiro. Jones segna da ogni posizione, Kruslin rispolvera la mano del killer e dalla panchina arriva un insperato aiuto dal 13esimo uomo Raspino, preziosissimo in difesa per inceppare gli ingranaggi d'attacco degli andalusi.

Così la Dinamo risale, pareggia, e a 8 minuti dalla fine mette per la prima volta la testa avanti. Un vantaggio che aumenterà e difenderà con i denti fino al suono della sirena: Dinamo 92, Malaga 82. Top scorer Jones con 21 punti, seguito da Robinson con 17 e Kruslin con 15.

I biancoblu torneranno in campo il 26 dicembre in campionato: alle 18 a Venezia, contro l'ex di lusso Marco Spissu.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna