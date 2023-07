Basket: Gombauld è il nuovo centro della Dinamo - Sardegna

Il francese Stéphane Gombauld è il nuovo pivot della Dinamo Banco di Sardegna Sassari per la stagione 2023-2024.

Il club biancoblu ha salutato il centro della passata stagione, DeShawn Stephens, e ha firmato l'accordo con il cestista francese 26enne.

Gombauld, che nell'ultimo anno ha giocato con la maglia del Nancy, dopo aver disputato un campionato nella ABA league. A soli 15 anni è stato inserito fra gli atleti francesi di maggior interesse nazionale firmando per l'Asvel e poi costruendosi a step la propria carriera.

Ha vinto da MVP la A2 francese, trascinando Nancy alla promozione con 20 punti e 9 rimbalzi di media. Non ha risentito del salto di categoria ma è andato sempre in crescita, chiudendo la stagione nella LNB con 13.5 punti, 6.5 rimbalzi, quasi 2 stoppate di media a partita. Ha tirato i liberi nell'ultimo torneo con oltre il 74%. Tanta gavetta da giovanissimo in A2 francese (Saint Clermond - Lille e Chartres), l'esplosione a Blois per poi dominare nel campionato serbo, prima di ritornare in patria.

Nel corso dell'ultimo torneo transalpino il nuovo centro della Dinamo ha impressionato mettendo a segno 10 doppie doppie, 25 punti contro Boulogne seconda della classe, e contribuendo con grande impatto alla salvezza di Nancy.

Stéphane Gombauld ha anche in bacheca un argento agli Europei con la nazionale francese under 16, vinto nel 2012, e un bronzo con quella under 20, vinto nel 2017.

Il general manager dei sassaresi, Federico Pasquini commenta dagli Usa: "Ho seguito con grande attenzione il campionato francese dove c'è tantissima fisicità e atletismo e dove ci sono lunghi emergenti che possono essere adatti al campionato italiano. Abbiamo deciso di puntare su Gombauld, ci hanno impressionato la sua 'fame', la sua energia, la sua capacità di avere impatto, ha braccia molto lunghe, è un giocatore che si sposa perfettamente con il nostro progetto e ha margini di miglioramento".



Fonte: Ansa Sardegna