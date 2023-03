Basket: Dinamo spazza via Varese e si prende il quarto posto - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 19 MAR - Dinamo Banco di Sardegna devastante ieri sera al PalaSerradimigni: nello scontro diretto per il quarto posto contro Varese, i biancoblu, pur privi di due colonne del quintetto base come il play Robinson e l'ala Jones, hanno surclassato gli avversari vincendo con il punteggio di 102-73.

E' la sesta vittoria consecutiva per i sassaresi di coach Bucchi.

Dopo un primo quarto equilibrato, il Banco ha dato una prima accelerata nel secondo quarto, chiuso con 9 punti di vantaggio sul 51-42 grazie alla vena offensiva di Dowe, Diop e Gentile.

La partita si è decisa nel terzo quarto, con la Dinamo padrona assoluta del campo: i sassaresi hanno piazzato un parziale di 32-4 che non ha lasciato scampo a Varese.

Nell'ultima frazione di gioco i biancoblu amministrano facilmente un vantaggio che ha toccato +39 punti, e chiudono in trionfo mettendo a referto la sesta vittoria consecutiva e conquistando il quarto posto in classifica in solitario, scrollandosi di dosso proprio Varese. Migliori in campo per la Dinamo, Diop (22 punti e 8 rimbalzi), Dowe (23 punti, 5 rimbalzi e 6 assist) e Gentile (16 punti 2 rimbalzi e 4 assist). Sugli scudi anche Tommaso Raspino e Filip Kruslin, capaci di annullare Colbin Ross, uno dei migliori attaccanti del torneo, concedendogli solo tre tiri nell'intera partita.

Domenica prossima altra sfida di cartello, ancora al PalaSerradimigni: alle 19:30 i biancoblu ospitano la terza forza del campionato, la sorprendente Tortona. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna