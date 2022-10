Basket: Dinamo si spegne a Treviso, seconda sconfitta in 3 gare - Sardegna

Una irriconoscibile Dinamo ha preso meritatamente a Treviso, incassando la seconda sconfitta in tre gare di campionato. Confusionaria e pigra in attacco e distratta e inconsistente in difesa, la squadra di coach Bucchi si è dovuta piegare per 79-71 ai padroni di casa e solo per brevi tratti dalla partita ha fatto vedere le proprie potenzialità. Treviso, trascinata da un incontenibile Adrian Banks (29 punti per l'americano) ha approfittato della scarsa vena dei sassaresi senza compiere nemmeno troppi sforzi.

Alla Dinamo non è bastato l'esordio positivo del nuovo play Alexsey Nikolic (16 punti), e ha pagato la prima giornata no di Onuaku, mai entrato nel vivo del gioco, e in generale un vero e proprio calo mentale di tutta la squadra. "Dobbiamo riuscire a trovare continuità, fondamentale a questo livello per vincere in trasferta, non solo in partita ma anche in allenamento" ha commentato Piero Bucchi a fine partita. "È troppo importante non avere buchi durante il match, alla fine siamo riusciti a rientrare con le due bombe di Kruslin, ma è troppo poco per riuscire a strappare il successo. Dobbiamo tornare in palestra e lavorare".

Una gara in cui la Dinamo ha avuto più blackout che sprint, come alla metà del secondo quarto, quando in vantaggio di 8 lunghezze ha spento improvvisamente la luce incassando un parziale di 12-0 che ha rilanciato gli avversari. Senza Gentile, influenzato, l'apporto di Nikolic è stato vanificato dalla giornata storta generale dei compagni, con Robinson spento e impreciso, Onuaku assente e Bendzius quasi inconsistente. Ora i biancoblu hanno 48 ore per resettare la sconfitta di Treviso, prima di rigettarsi in campo a Salonicco per la seconda giornata della prima fase Champions League, in programma mercoledì alle 19.30 contro il Paok.

