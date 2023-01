Basket: Dinamo sbarca a Napoli in cerca del tris di vittorie - Sardegna

La Dinamo Banco di Sardegna gioca domenica sera a Napoli a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, dopo le belle prove contro Reggio Emilia e Brindisi. I biancoblu scenderanno in campo alle 19:30 e fino all'ultimo momento non sapranno se fra i dodici ci sarà anche il play titolare Robinson. Lo statunitense ha accusato un fastidio muscolare a metà partita contro Brindisi e in settimana ha svolto una preparazione differenziata. "Lo staff monitora la sua condizione giorno per giorno e al più tardi domenica mattina si deciderà se sarà in grado di scendere in campo", spiega coach Piero Bucchi presentando la gara di domenica.

"Noi veniamo da due buone gare, dobbiamo ancora smussare qualche angolo ma abbiamo imboccato la strada giusta. Napoli è una squadra molto talentuosa per cui sarà una partita impegnativa che richiederà una difesa di qualità per arginare le loro iniziative", continua Bucchi. Sarà regolarmente in campo il centro Diop, che ha riassorbito completamente la botta al ginocchio subita durante l'incontro con Brindisi.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna