Basket: Dinamo sbanca Napoli e vede play off più vicini - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 25 APR - La Dinamo torna alla vittoria espugnando il PalaBarbuto di Napoli contro una Gevi mai doma.

Decisive nel finale le bombe di Kruslin e la freddezza di Bendzius dalla lunetta per fissare il punteggio sul 78-72 per i sassaresi. Una vittoria che consente alla Dinamo di isolarsi al sesto posto in classifica e guardare con più sicurezza ai play off scudetto.

Non una prestazione brillante per i sardi che partono bene con un Robinson scatenato (8 punti nel primo quarto), vanno avanti fino la +14 ma poi si fanno raggiungere e superare dai padroni di casa e sono costretti a un finale ancora una volta punto a punto. Questa volta però i ragazzi di coach Piero Bucchi gestiscono bene le energie e la concentrazione e grazie a due triple di fila di Filip Kruslin (il migliore in campo ieri) e a quattro tiri liberi consecutivi messi a segno da Eimantas Bendzius riescono a portare a casa la vittoria.

"Dovevamo assolutamente vincere per continuare la nostra corsa play off, mi aspettavo un match molto duro e così è stato contro una squadra di grande talento che doveva vincere in chiave salvezza", ha commentato Bucchi a fine partita. "Sono stati bravissimi i miei ragazzi, non è mai facile in trasferta, hanno un costruito un piccolo margine nel primo tempo che sono stati solidi e lucidi a mantenere poi nel secondo tempo e nel finale quando Napoli ha fatto di tutto per superarci e vincerla.

Sapevamo sarebbe stata complicata come partita, abbiamo sofferto, ma non ci siamo mai tirati indietro difensivamente".

Prossima sfida domenica al PalaSerradimigni, ore 20.45 contro Cremona. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/25/basket-dinamo-sbanca-napoli-e-vede-play-off-piu-vicini_a0b80dec-4703-4052-855f-3579db2528ec.html