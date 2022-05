Basket: Dinamo Sassari per la 10/a volta ai playoff - Sardegna

Attesa finita, questa sera alle 20.45 a Brescia inizia l'avventura playoff della Dinamo Sassari.

La decima su 12 presenze in lega A. I biancoblu di coach Piero Bucchi partono dal sesto posto in classifica ed entrano nella sfida scudetto non da favoriti; Brescia ha chiuso al terzo posto la regular season e avrà dalla sua il fattore campo nell'eventuale quinta partita dei quarti. Ma il Banco si tuffa nell'assalto finale con una grande spinta di fiducia ed entusiasmo.

Dopo il difficilissimo avvio di campionato, l'esonero di coach Cavina, l'arrivo di Bucchi il cambio in corsa degli stranieri su cui aveva inizialmente impostato il roster (Clemmons, Battle e Mekowulu sono stati sostituiti da Robinson, Kruslin e Bilan), la Dinamo ha trovato una sua personalità e ha scalato la classifica a suon di vittorie, togliendosi anche la soddisfazione di battere al PalaSerradimigni le corazzate Armani Milano e Virtus Bologna. Adesso i play off e altra dimensione.

"Siamo ai playoff, quindi si azzera tutto: ciò che è stato fatto precedentemente conta fino a un certo punto, è come ricominciare un nuovo campionato. La squadra sta lavorando bene stiamo aggiustando le ultime cose ma c'è una buona atmosfera e siamo pronti. Ci troviamo di fronte una delle sorprese del campionato ma affrontiamo i playoff con tanta voglia di giocare e senza timori", dice Piero Bucchi, condensando prudenza e fiducia prima di gara 1 contro la temibile Brescia. "La chiave della partita sarà cercare di limitare la loro capacità offensiva, noi cercheremo di avere una buona circolazione di palla perché è ciò che ti permette di avere un buon attacco, e di creare spazio e tiri per tutti quanti - aggiunge -Il punto fondamentale di Brescia sono i rimbalzi, dovremo essere bravi a limitarli sotto canestro".

Intanto oggi la società ha aperto la vendita dei biglietti per gara 3, in programma venerdì 20 maggio alle ore 20.45 al PalaSerradimigni: i ticket, disponibili in tutti i settori, potranno essere acquistati on line sul sito "Biglietti Vivaticket e allo store di via Nenni.



Fonte: Ansa Sardegna