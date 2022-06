Basket: Dinamo, Kruslin firma per un'altra stagione - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 22 GIU - La Dinamo Banco di Sardegna incastra un altro tassello del roster 2022-23: il play guardia croato Filip Kruslin ha rinnovato il contratto e resterà a Sassari per un altro anno. Il 33enne originario di Zagabria, era ritornato in Sardegna a metà della scorsa stagione, dopo aver debuttato nel campionato italiano proprio con la maglia Dinamo Banco di Sardegna nell'anno precedente.

"Ho deciso di restare a Sassari perché qui mi trovo molto bene, e molto bene si trova anche la mia famiglia", ha commentato il croato. "Lo scorso anno sono arrivato a campionato già iniziato e poi ho trovato un'ottima intesa con coach Bucchi, grazie al quale abbiamo fatto un bel finale di stagione. Spero di poter fare ancora meglio nella prossimo anno".

Adesso nel roster Dinamo resta da coprire solo la casella del centro titolare: la prima scelta della dirigenza e dello staff tecnico resta Miro Bilan, protagonista della trasformazione in positivo della squadra nello scorso campionato. Fra il croato e la società sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto, e anche se Bilan ha molte richieste da parte di squadre con portafogli molto più ricchi di Sassari, la firma potrebbe essere questione di ore. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna