Basket: Dinamo domenica a Scafati per consolidare 4° posto - Sardegna

Prolungare la striscia di vittorie, consolidare il 4° posto in classifica e fare un altro passo verso i playoff. Con questi obiettivi la Dinamo Banco di Sardegna si prepara alla partita che gioceherà domenica alle 19.30 a Scafati, dove troverà il grande ex David Logan.

"Scafati ha inserito in squadra ottiimi giocatori e ha un potenziale molto alto, c'è anche il nuovo allenatore e quindi si prospetta una partita complicata per noi - dice il coach della Dinamo Piero Bucchi. Questo però non ci spaventa, noi dobbiamo cercare di continuare con il nostro momento di fiducia e di condizione, fare una buona difesa per limitare i molti giocatori offensivi di Scafati".

Pronto alla sfida anche la combo guard statunitense, Chris Dowe: "Dobbiamo cercare di confermare quello che abbiamo fatto ultimamente. Ogni partita è molto importante. Tre settimane fa eravamo nettamente fuori dai playoff e ora siamo quarti. Dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare in allenamento, a giocare di squadra e a sapere che ogni vittoria in questa parte di stagione vale doppio".



