Basket: Dinamo, Diop e Trier rinnovano sino al 2024 - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 13 GIU - Il centro 22enne italo senegalese Ousmane Diop e l'ala estone di 23 anni, Kaspar Trier, vestiranno la casacca della Dinamo Banco di Sardegna fino al 2024.

Entrambe le giovani promesse hanno rinnovato oggi il contratto che li legherà a Sassari per altre due stagioni. La società biancoblu ha voluto così premiare con la fiducia le prestazioni dei due lunghi che nell'ultimo campionato di serie A si sono messi in luce alla corte del coach Piero Bucchi. "Dopo l'operazione Diop è cresciuto esponenzialmente arrivando a giocare un finale di stagione e dei playoff di alto livello, soprattutto nei match giocati contro Brescia, mentre Treier si è guadagnato la fiducia di Bucchi sul campo, nonostante che davanti in quintetto avesse un mostro sacro come Bendzius", spiega una nota della Dinamo. "Sono felice di poter restare in quella che considero una famiglia. È stato determinante nella mia scelta anche il rapporto con coach Bucchi con cui ho avuto un bellissimo confronto sul cammino intrapreso e su quello che potrò fare in squadra. Ripartirò ancora più carico per essere pronto alla ripresa", ha commentato Diop.

Con queste due firme la Dinamo ha quasi completato il parco italiani, avendo già rinnovato Stefano Gentile fino al 2025, Devecchi fino al 2024 e dovendo scegliere solo 11esimo e 12esimo giocatore che andranno a completare il roster. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna