Basket: Dinamo corsara vince a Brescia e conquista 5/o posto - Sardegna

Basket: Dinamo corsara vince a Brescia e conquista 5/o posto

Show Dinamo a Brescia. Il Banco di Sardegna Sassari vince al PalaLeonessa per 93-80, mette a referto la quinta vittoria nelle ultime sei gare e raggiunge il 5/o posto in classifica. I giocatori di coach Bucchi sono stati in vantaggio dal primo all'ultimo minuto della partita respingendo con forza e carattere tutti i tentati di Brescia di rovesciare l'inerzia dei giochi. Migliore in campo per la Dinamo un trascinante Chris Dowe: nell'ultimo quarto, con i padroni di casa che si erano riportati a -1, l'americano si è preso sulle spalle la squadra sfoderando una regia perfetta e realizzando 15 punti (22 in totale, più 6 rimbalzi e 5 assist).

Ai lombardi (non sono bastate le prestazioni monstre del solito Della Valle (23 punti) e Gabriel (18 punti) per evitare la sesta sconfitta di fila in LBA.

Fra i sassaresi si è rivisto in campo il play Robinson, rientrato dopo tre settimane di stop a causa di un infortunio e utilizzato con sapienza da Bucchi. Nel quintetto base c'era anche Jones in dubbio fino all'ultimo per una distorsione alla caviglia rimediata nell'ultima partita a Trento. L'ala americana però non è riuscita a incidere, limitato dai falli e uscito, per cinque falli, all'inizio dell'ultima frazione di gioco.

Determinanti invece sono state le prestazioni di Gentile (11 punti), Bendizius (13 punti) e Kruslin (16 punti), oltre alla solita carica di energia sotto canestro di Diop (11 punti, 3 rimbalzi e 3 stoppate). Ora il campionato si ferma per dare spazio alla Final eight di Coppa Italia. La Dinamo tornerà in campo il 5 marzo a Sassari contro Venezia.



Fonte: Ansa Sardegna