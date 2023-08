Basket: Dinamo, cinque nuovi giganti per coach Piero Bucchi - Notizie

Breein Tyree, Alessandro Capelletti, Stephane Gombauld, Stanley Whittaker e Vasilis Charalampopoulos in campo. E Massimo Bulleri, al rientro dall'esperienza in Francia a Limoges, con Massimiliano Oldoini, lo scorso anno a Cantù come assistnt, accanto al coach Piero...

Fonte: Ansa Sardegna