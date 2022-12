Basket: Dinamo alla prova del fuoco lunedì contro Venezia - Sardegna

Dopo avere espugnato la roccaforte Malaga in Champions martedì scorso, la Dinamo Banco di Sardegna proverà lunedì 26 dicembre un'altra impresa nell'ultima gara del 2022: vincere al Taliercio di Venezia dell'ex Marco Spissu, e rosicchiare altri punti preziosi in classifica per conquistare l'ingresso alla Final Eight di Coppa Italia, riservato alle prime otto in graduatoria.

"È sempre bello giocare contro Venezia, una buona squadra, bella società e ci tanti stimoli per tutto il percorso. C'è grande voglia di giocare questa partita, gli stimoli non mancano, resta da trasformare gli sforzi fatti in allenamento in concretezza - ha detto coach Piero Bucchi presentando la sfida - Noi arriviamo dalla partita di Malaga dove si sono visti buoni segnali: I ragazzi hanno mostrato grande intensità per 40 minuti, dispiace per la mancata qualificazione ma è una sfida che ci lascia tanti strascichi positivi. Come ho già detto, dopo la sosta la squadra ha cambiato faccia ed energia, e questo è visibile, sicuramente è stato importante l'inserimento di un nuovo elemento. Poi si può vincere o perdere ma l'importante è che la faccia e l'energia siano quelle giuste", ha continuato il coach dei sassaresi.

"Stiamo valutando la situazione degli infortunati: capiremo la condizione di Kaspar Treier che ha avuto un problema alla schiena dopo un contatto fortuito a Tortona, mentre Stefano Gentile ha avuto una brutta influenza e stiamo capendo da dove arriva. Ancora non sappiamo se saranno del match", ha concluso Bucchi.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna