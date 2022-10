Basket: Dinamo all'esame Trento, vietato sbagliare - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 21 OTT - Dopo due sconfitte pesanti contro Treviso in campionato e contro il Paok in Basketball Champions League, la Dinamo cerca a tutti i costi una vittoria domenca al PalaSerradimigni contro Trento.

La vuole la squadra per dimostrare il proprio valore, la pretende Piero Bucchi: "Dobbiamo fare tutti due passi avanti verso una maggiore disponibilità al sacrificio e al lavoro", dice il coach nella conferenza stampa di presentazione della gara, che si giocherà alle ore 12 a Sassari. "Serve una svolta dopo due partite non buone e quello di domenica è un buon test, contro una squadra tosta. Dobbiamo invertire la tendenza di questo momento di cui, ovviamente, non siamo contenti. Non voglio parlare di singoli, sulle responsabilità delle sconfitte non si può e non si deve dividere il gruppo. Le responsabilità sono sempre di gruppo e tutti insieme dobbiamo lavorare di più per cambiare passo". Domenica resteranno fuori squadra gli infortunati Treier e Dowe, ma la buona notizia è il rientro di capitan Jack Devecchi dopo 30 giorni di assenza: "In settimana ha ripreso ad allenarsi con la squadra, è chiaro che avrà bisogno di un po' di tempo per riprendere confidenza con il campo", chiude il coach dei biancoblu. (ANSA).



