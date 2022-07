Basket: Dinamo al completo per la nuova stagione - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 26 LUG - Mercato chiuso in casa Dinamo Banco di Sardegna. Dopo l'arrivo del centro statunitense Onuaku, che ha firmato il contratto la scorsa settimana, la società biancoblu fa sapere ufficialmente che il roster per la stagione 2022-23 è al completo, e non ci saranno quindi ulteriori inserimenti.

Il mercato della Dinamo si chiude quindi con 9 giocatori confermati: Gerald Robinson, Eimantas Bendzius, Filip Kruslin, Kaspar Treier, compreso il blocco degli italiani formato da capitan Jack Devecchi, Stefano Gentile, Ousmane Diop, Massimo Chessa e Luca Gandini.

Alla vecchia guardia si affiancheranno i nuovi arrivi: l'ala piccola Jamal Jones, il play guardia Chris Dowe e il centro Chinanu Onuaku. Alla squadra diretta da coach Piero Bucchi saranno aggregati anche due giovani dell'Academy, Stefano Piredda, classe 2006, e Riccardo Pisano, classe 2005. "Abbiamo condiviso le scelte dei nuovi giocatori che abbiamo fortemente voluto. Credo abbiano le caratteristiche, il talento e le doti umane per amalgamarsi bene nel nostro contesto e sono sicuro che la vecchia guardia li aiuterà nel loro inserimento", commenta Bucchi. "Sarà un'annata durissima, considerando anche il livello di mercato e di investimenti che hanno fatto tante squadre fino ad oggi. Per questo motivo non so se siamo più forti dell'anno scorso, ce lo dirà il campo, ma se al nostro talento uniremo al capacità di sacrificarci lavorando insieme, saremo molto competitivi in Italia e in Europa regalando gioie ai nostri tifosi". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna