La Dinamo Banco di Sardegna si presenta alla città di Sassari e ai suoi tifosi con una serata in piazza per iniziare la stagione 2022-2023.

Madrina dell'evento, che ieri a tarda sera ha riempito piazza Moretti, è stata ancora una volta Geppi Cucciari - tifosissima della Dinamo - che ha presentato le tre realtà biancoblu: Dinamo Women, Dinamo Lab e la Dinamo maschile. Proprio i ragazzi guidati da coach Piero Bucchi sono stati i protagonisti più attesi sul palco: dal capitano Jack Devecchi agli americani Jamal Jones, Gerald Robinson, Chris Dowe e Chinanu Onuaku, alle conferme nel roster Filip Kruslin, Luca Gandini, Massimo Chessa, Eimantas Bendzius, Stefano Gentile, Ousamane Diop, Kaspar Trier, fino ai tre aggregati per la preparazione, Tommaso Raspino e i due giovanissimi Stefano Piredda e Riccardo Pisano.

L'intera corte del presidente Stefano Sardara in grande lustro per una stagione senza limiti: "Vogliamo confermare il risultato dell'anno scorso, come sempre sarà il campo a darci il valore della squadra: sono contento di quello che abbiamo costruito e ho grande fiducia sulla competitività di questo gruppo", ha detto coach Bucchi, seguito dalle parole del presidente Sardara: "In questo momento la cosa che mi fa più piacere è che si respira grande serenità, la società sta programmando e oggi c'è una struttura societaria e sportiva che dialoga bene insieme e porta avanti progetti importanti dentro e fuori dal campo".

La prima gara ufficiale della Dinamo è in programma il 28 settembre con la sfida contro Tortona in Supercoppa. Poi l'avvio del campionato di serie A con la prima giornata che vedrà i biancoblu di scena il 2 ottobre sul campo di Varese.



