Basket:Dinamo a una svolta,contro Pesaro costretti a vincere - Sardegna

Per la Dinamo Banco di Sardegna vietato sbagliare domenica contro Pesaro. Al PalaSerradimigni, palla a due alle ore 20, i biancoblu affronteranno la quarta forza del campionato e sono costretti a vincere per non rischiare di essere risucchiati nella zona retrocessione, distante solo 2 punti in classifica.

"Quest'anno ci troviamo in una situazione diversa, siamo sempre stati abituati a essere qualche gradino sopra in classifica. Sappiamo l'importanza delle prossime partite e sappiamo che le ultime due gare di campionato a Bologna e Milano saranno tostissime, quindi diventa fondamentale vincere in casa", ha detto il capitano Jack Devecchi presentando la sfida.

Riconosce l'importanza della gara anche coach Piero Bucchi: "Vincere in casa è molto importante, anzi è fondamentale. È un campionato strano e delicato, basta poco per entrare nelle 8 che giocheranno i playoff o per precipitare in classifica. Bisogna essere consapevoli delle partite chiave delle prossime settimane e dobbiamo sfruttare al meglio le possibilità". "Siamo una squadra che ha passato continui inserimenti e infortuni - sottolinea l'allenatore - ho contato tre partite al completo, non è una scusa, ci sono annate più fortunate e questo è un aspetto che penalizza".

Per domenica resta in dubbio la presenza in campo del play Robinson, ancora alle prese con l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori già domenica scorsa a Napoli, come ha spiegato Bucchi: "Gerald ieri ha corso, stiamo valutando giorno per giorno, non vogliamo correre rischi ma allo stesso tempo speriamo che ci possa essere".

