(ANSA) - SASSARI, 25 NOV - Una Dinamo Banco di Sardegna rigenerata dalla vittoria casalinga contro Scafati, vola a Pesaro dove domenica alle 18,30 affronterà la VuElle nell'ottava gionrata della LBA. Una gara difficile contro il miglior attacco del campionato: "Pesaro è una buona squadra, ha il miglior realizzatore del campionato (Muhammad-Ali Abdur-Rahkman) e noi dovremo fare una partita difensiva molto solida. Ma sono sereno.

La squadra ha beneficiato molto della vittoria con Scafati e l'inserimento di Stephens ha portato molta energia e positiivtà", commenta coach Piero Bucchi presentando la sfida di domenica.

Ottimista anche l'ala statunitense Jamal Jones, che nelle ultime gare ha dimostrato una continua crescita: "Pesaro segna tanto e noi dobbiamo riuscire a contenerla con una buona difesa. È una questione di gruppo, più cresciamo assieme come squadra e più possiamo fare bene. Il nostro obiettivo è raggiungere la Final Eight e competere con le squadre che stanno in alto in classifica".

Intanto prosegue il recupero di Chris Dowe dall'infortunio che lo tiene fuori dal campo da oltre un mese: la combo guard statunitense dovrebbe tornare a disposizione di coach Bucchi tra 7-10 giorni. (ANSA).



