Basket: Dinamo a caccia del tris nella Supercoppa italiana - Sardegna

La Dinamo è pronta per la caccia alla terza Supercoppa italiana. I biancoblu, che hanno già in bacheca il trofeo, vinto nel 2014 e 2019, mercoledì 28 proveranno a risalire sul gradino più alto del torneo. Alle 18, al PalaLeonessa di Brescia, la Dinamo aprirà la competizione affrontando in semifinale il Tortona. Chi vincerà la sfida dovrà vedersela giovedì 29 alle 20.45 con la vincente dell'altra semifinale, Milano-Virtus Bologna.

"Approcciamo alla sfida con Tortona con la giusta voglia e lo spirito che accompagna gli impegni ufficiali - ha detto coach Piero Bucchi presentando la partita che apre la stagione - Affrontiamo questa sfida con voglia e spirito giusto: Tortona come noi è una squadra che ha cambiato poco rispetto alla passata stagione, tenendo la stessa guida tecnica. Sappiamo che sarà una bella sfida contro una buona squadra, la affrontiamo con fiducia, consapevoli dei nostri mezzi e della nostra ossatura che si è dimostrata buona".

La Dinamo arriva alla Supercoppa dopo un buon precampionato, ma dovrà fare a meno degli infortunati Treier e capitan Devecchi, e con gli americani Gerald Robinson e Jamal Jones appena usciti dall'infermeria e alla ricerca della forma ideale. In forse anche la presenza di Massimo Chessa, alle presse con un problema muscolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna